Португалия: 22% рабочих мест исчезнет из-за автоматизации

В конце следующего десятилетия центральные регионы Португалии потеряют около 22% рабочих мест из-за автоматизации процессов производства. Ситуация коснется городов Коимбра, Авейру, Визеу, Лейрия, Каштелу-Бранку, Ковильян и Гуарда. Ожидается, что автоматы заменят 240 000 рабочих мест. Еще 34 000 рабочих потребуется повышение квалификации. Такие прогнозы публикует в своем отчете Business Confederation in Portugal.



В отчете подробно анализируется как автоматизация повлияет на рынок труда. Исследователи отмечают, что больше всех тенденция затронет центральные регионы, поскольку здесь расположены около 30% различных сельскохозяйственных предприятий и фабрик.



«Тем не менее, из-за автоматизации будет создано 130 000 рабочих мест», - говорится в отчете.



Больше всего этот процесс повлияет на фабрики, где производят пластмассовые, резиновые и металлические изделия, продукты питания, напитки и табак.

В отчете сделан вывод о том, что около 1,8 миллиона работников «должны улучшить свои навыки или сменить работу к 2030 году».