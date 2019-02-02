Португалия: 23 человека угодили в реанимацию из-за гриппа

За минувшую неделю число заболевших гриппом выросло с 85,5 случаев на 100 тысяч человек, до 89,3. При этом 23 человека были доставлены в реанимационные отделения больниц. Из них у 21 пациента обнаружен вирус А.

В сообщении Национального института здоровья (Instituto Nacional de Saúde) отмечается, что также зарегистрированы случаи смерти от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Все погибшие были людьми старше 85 лет, чьи болезни обострились при простудном заболевании.

Всего, за зимний сезон в отделение интенсивной терапии попали 83 человека, подхвативших вирус гриппа. Из них 61% - пожилые люди старше 65 лет.