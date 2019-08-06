Португалия: 23 испанских туриста отравились в Фатиме

Двадцать три туриста из Испании были госпитализированы с пищевым отравлением в городе Фатима, куда они приехали на экскурсию. В минувшую пятницу туристы внезапно почувствовали себя плохо. В отель, где они остановились была вызвана бригада скорой помощи. Как выяснилось, граждане Испании получили отравление во время экскурсии. Где именно они принимали пищу не сообщается.



В результате пятеро человек были госпитализированы в больницу Лейрии, еще восемнадцати туристам была оказана помощь на месте. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас власти города выясняют точные обстоятельства и причины отравления людей.