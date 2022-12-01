Португалия: 230 000 штрафов за превышение скорости

На Авенида Лузиада было зафиксировано больше всего нарушений.

С 1 июня городской совет Лиссабона постепенно ввел в эксплуатацию 20 новых радаров безопасности дорожного движения и контроля скорости в городе.

Новые устройства присоединились к уже существующим 21 радарам.

За шесть месяцев более 230 000 водителей были оштрафованы за превышение скорости.

Из них 213 405 человек были оштрафованы за серьезное превышение скорости (в среднем 120 евро).

Кроме того, 14 639 получили очень серьезные штрафы (в среднем 300 евро), а 2442 - очень серьезные штрафы II степени (в среднем 500 евро).

Общее количество штрафов особо тяжких категорий составило 17 081.