Португалия: 24 место по количеству талантов

Португалия в этом году более конкурентоспособна с точки зрения талантов. Страна поднялась с 26 на 24 место в таблице, в которой анализируется конкурентоспособность 63 стран с точки зрения привлечения, развития и удержания талантов.

Однако с точки зрения привлекательности страна опустилась на десять позиций, заняв лишь 40 место, свидетельствует мировой рейтинг талантов IMD World Competitiveness Center 2022.

«Согласно данным, привлечение и удержание талантов, мотивация сотрудников и отток персонала должны заслуживать внимания руководителей и менеджеров компаний. Задача Португалии заключается не только в привлечении талантов, но и в том, чтобы удержать их», - говорит Рамон О'Каллаган, декан бизнес-школы Порту.

«Важно привлекать и интегрировать профессионалов в более привлекательные проекты и инвестировать в конвертацию и реконверсию талантов, вкладывая средства в обучение и развитие людей», - добавляет он в своем заявлении.

Достигнув своего лучшего результата в 2018 году, когда она заняла 17 место, Португалия потеряла позиции за последние три года. Однако в этом году наконец удалось переломить тенденцию, вновь поднявшись в рейтинге до 24 места.

Несмотря на рост, достигнутый в общей позиции, Португалия регистрирует снижение на десять позиций по фактору «Привлекательность», занимая теперь 40 место.

Первое место занимает Швейцария, укрепив лидерство, достигнутое в последних семи соревнованиях и являющееся результатом показателей по трем оцениваемым факторам: «Инвестиции и развитие» (1 место), «Привлекательность» (1 место) и «Подготовка» (в которой поднялась с 3 на 2 место).