Португалия: 255 000 человек имеют вторую работу

В первом квартале этого года 255 тысяч человек имели как минимум две работы, что на 4,5% больше, чем на конец 2022 года, согласно последним данным обследования занятости Национального института статистики (INE).

Почти 230 000 из них были в сфере услуг, то есть 90% от общего числа.

210 000 отметили услуги в качестве основного вида деятельности, в то время как 8000 имели основную работу в промышленности, а чуть более 7000 указали свою первую работу в сельском хозяйстве.

255 тысяч человек, которые в опросе INE ответили, что имеют более одной профессиональной деятельности, составляют 5,2% занятого населения страны.

Следует отметить, что сфера услуг с большим весом в сфере общественного питания и размещения наиболее пострадала от пандемии после введения карантина.

Кроме того, работа в сфере услуг менее надежна и, следовательно, более подвержена внезапным изменениям.