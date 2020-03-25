Португалия: 27 жителей страны задержаны за нарушение карантина

Начиная с воскресенья в Португалии задержаны 27 человек за преднамеренное нарушение карантина. Кроме этого, 274 заведения были закрыты за невыполнение требований о приостановке деятельности. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел.



Глава министерства напомнил, что «физические упражнения должны выполняться в районе проживания», а риск заражения одинаково высокий по всей стране. Подхватить болезнь можно как и в городском заведении, так и в деревенском кафе.



Несмотря на это, глава ведомства похвалил португальцев, рассказав, что подавляющее большинство людей следует строгим правилам чрезвычайного положения. По его словам, жители страны «с пониманием относятся к правилам самоизоляции и необходимости социальной дистанции».



По последним данным, в Португалии зарегистрировано 2362 случая заражения и 33 летальных исхода.