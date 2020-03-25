Португалия: 27 жителей страны задержаны за нарушение карантина

Среда, 25 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: 27 жителей страны задержаны за нарушение карантина

274 заведения в стране отказались соблюдать правила чрезвычайного положения.

Начиная с воскресенья в Португалии задержаны 27 человек за преднамеренное нарушение карантина. Кроме этого, 274 заведения были закрыты за невыполнение требований о приостановке деятельности. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел.

Глава министерства напомнил, что «физические упражнения должны выполняться в районе проживания», а риск заражения одинаково высокий по всей стране. Подхватить болезнь можно как и в городском заведении, так и в деревенском кафе.

Несмотря на это, глава ведомства похвалил португальцев, рассказав, что подавляющее большинство людей следует строгим правилам чрезвычайного положения. По его словам, жители страны «с пониманием относятся к правилам самоизоляции и необходимости социальной дистанции».

По последним данным, в Португалии зарегистрировано 2362 случая заражения и 33 летальных исхода.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)