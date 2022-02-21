Португалия: 28 февраля - последний день обмена эшкудо на евро

По данным Банка Португалии, именно такова стоимость находящихся на руках старых банкнот - 187,52 млн евро.

Португальцы должны до конца февраля обменять последние банкноты эшкудо на евро в Банке Португалии (BdP).

Однако во многих случаях эта возможность уже истекла, а другие еще не заявлены, поэтому весьма вероятно, что 187,52 млн евро останутся на счетах государства.

С 1 марта банкноты будут использоваться только для коллекционирования.