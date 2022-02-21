Португалия: 28 февраля - последний день обмена эшкудо на евро

Понедельник, 21 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: 28 февраля - последний день обмена эшкудо на евро

Необмененные эшкудо принесут в государственную казну 187 млн евро.

По данным Банка Португалии, именно такова стоимость находящихся на руках старых банкнот - 187,52 млн евро.

Португальцы должны до конца февраля обменять последние банкноты эшкудо на евро в Банке Португалии (BdP).

Однако во многих случаях эта возможность уже истекла, а другие еще не заявлены, поэтому весьма вероятно, что 187,52 млн евро останутся на счетах государства.

С 1 марта банкноты будут использоваться только для коллекционирования.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)