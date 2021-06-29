Португалия: 29 место в рейтинге лучших стран в условиях пандемии

Швейцария, Франция и Испания входят в первую десятку, поскольку они открывают границы для вакцинированных туристов, в то время как количество госпитализаций сокращается благодаря вакцинации, указывает Bloomberg.

«Спустя почти полтора года после начала пандемии лучшие и худшие места для жизни в эпоху COVID-19 все чаще определяются одним: нормализацией», - говорит Блумберг.

Крупнейшая кампания вакцинации в истории позволяет некоторым частям мира начать отмену использования масок на улице, уменьшить ограничения и ослабить барьеры на границах.

«Центральным моментом является открытие экономики для мира», - сообщает агентство финансовых новостей, добавляя, что по этой причине оно ввело в рейтинг новый элемент анализа - возобновление прогресса.

Также были введены два новых показателя: простоты въезда и выезда из страны и возобновления авиаперелетов, а также 10 других показателей, отслеживающих различные данные, от уровня смертности до числа инфицированных, свободы передвижения и экономического роста.

Эта методология внесла изменения в рейтинг, и теперь «США занимают первое место с быстрым и повсеместным внедрением вакцины» после «самой ужасной вспышки в мире»

Рестораны заполнены, маски для вакцинированных не нужны, и американцы снова уезжают в отпуск, поощряемые платой за вакцинацию, покрывающей половину населения, и пакетом экономических стимулов на сумму 1,9 миллиарда долларов (около 1,6 миллиарда евро по текущему обменному курсу). Увеличение количества прививок способствует повышению доверия потребителей.

На втором месте Новая Зеландия, за ней следуют Швейцария, Израиль, Франция, Испания, Австралия, материковый Китай, Великобритания и Южная Корея.

«Европейские страны, такие как Швейцария, Франция и Испания, входят в первую десятку, поскольку они открывают границы для вакцинированных туристов, а количество госпитализаций сокращается благодаря вакцинации», - сообщает Bloomberg.

Португалия занимает 29 место после Германии (28) , опережая Гонконг (30), Чехию (31) и Россию (32).

Ниже Португалии находятся Польша (35), Бразилия (41), ЮАР (42), Индия (50) и Аргентина (53 и последнее место в рейтинге).