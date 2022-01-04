Португалия: 29000 иностранцев смогут автоматически продлить ВНЖ

Вторник, 04 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: 29000 иностранцев смогут автоматически продлить ВНЖ

К иностранным гражданам, подпадающим под действие этой меры, относятся те, чей вид на жительство истекает с 1 января по 31 марта 2022 года.

В заявлении Службы по делам иностранцев и границ SEF говорится, что функция автоматического продления осуществляется в рамках «выполнения правил безопасности и смягчения последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации со здоровьем».

По данным SEF, 29 000 иностранных граждан, охваченных этой мерой, - это те, чей вид на жительство истекает с 1 января по 31 марта.

Служба безопасности сообщает, что в июле 2020 года была запущена новая функция в «личном кабинете» портала SEF, где граждане могут получить доступ к «автоматическому продлению» своего вида на жительство без необходимости лично приходить к стойке регистрации.

SEF напоминает, что принятие таких исключительных мер, с целью восстановления нерешенных вопросов и эффективности управления документооборотом для иностранных граждан, а именно автоматическим продлением вида на жительство.

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