Португалия: 29000 иностранцев смогут автоматически продлить ВНЖ

В заявлении Службы по делам иностранцев и границ SEF говорится, что функция автоматического продления осуществляется в рамках «выполнения правил безопасности и смягчения последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации со здоровьем».

По данным SEF, 29 000 иностранных граждан, охваченных этой мерой, - это те, чей вид на жительство истекает с 1 января по 31 марта.

Служба безопасности сообщает, что в июле 2020 года была запущена новая функция в «личном кабинете» портала SEF, где граждане могут получить доступ к «автоматическому продлению» своего вида на жительство без необходимости лично приходить к стойке регистрации.

SEF напоминает, что принятие таких исключительных мер, с целью восстановления нерешенных вопросов и эффективности управления документооборотом для иностранных граждан, а именно автоматическим продлением вида на жительство.