Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

Вторник, 28 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

Президент Португалии заявил, что 3 мая страна постепенно начнёт возвращаться к нормальному положению дел.

Однако окончание периода действия чрезвычайного положения не означает конца вспышки коронавируса в стране, пишет РИА Новости.

"Возвращение к нормальной жизни маленькими шагами и постоянный контроль за ситуацией теперь неразделимы", - сказал президент на пресс-конференции.

"Режим чрезвычайного положения будет снят 2 мая в 00.00 часов. В будущем, если это потребуется, мы рассмотрим вопрос о его повторном введении", - добавил президент.

Он также отметил, что "окончание режима ЧП не означает окончания вспышки или отмены необходимости следить за ситуацией".

"Поэтому каждый маленький шаг вперёд будет оцениваться специалистами и политиками", - подчеркнул глава государства.

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