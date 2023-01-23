Португалия: 30 электрических автобусов для компании Carris

Покупка стоимостью 12,7 млн ​​евро обеспечит внедрение «новых систем помощи при вождении». И автобусы, и зарядные устройства будут полностью производиться в Португалии.

Производитель автобусов и шасси CaetanoBus поставит Carris 30 электробусов. Стоимость, связанная с этой покупкой, обеспечит внедрение «новых систем помощи при вождении». В Португалии будут производиться не только автобусы, но и зарядные устройства для них.

Это второй раз , когда Carris заказывает этот тип автобуса у Caetanobus: с 2019 года в эксплуатации уже находится 15 единиц. Однако у нового флота есть и другие характеристики, уточняет компания.

30 автобусов «теперь имеют новую версию батарей , которые обеспечивают лучшую автономность и позволяют операторам преодолевать более длинные маршруты с тем же зарядом», - говорится в сообщении.

В автомобилях также появятся «новые системы помощи при вождении», а именно: система камеры заднего вида (заменяющая, по желанию оператора, обычные зеркала заднего вида), радарная система, которая предупреждает вас о расстоянии между автобусом и транспортными средствами впереди вас, и система, которая также предупреждает водителя о наличии пешеходов, велосипедистов и самокатчиков рядом с автобусами.

Цель этих систем состоит в том, чтобы способствовать «более безопасному вождению не только для водителей и пассажиров, но и для всех граждан», уверяет Caetanobus.

Сделка между Carris и Caetanobus также предусматривает поставку и установку 16 зарядных устройств Siemens (также произведенных в Португалии) и системы контроля и мониторинга инфраструктуры зарядки.

«Этот заказ на автобусы воодушевляет португальскую промышленность в очень критический момент не только из-за производства на национальной территории 30 автобусов, но и из-за производства в Португалии соответствующих зарядных устройств», - заявил Нуно Лаго де Карвалью. коммерческий директор производителя.

«Caetanobus гордится тем, что снова занимает лидирующие позиции в таком конкурентном международном соревновании», - добавил он.