Португалия: 30 марта приступило к работе новое правительство
XXIII Конституционное правительство вступило в должность в 17:00 в Национальном дворце Ажуда.
Это уже третье правительство, возглавляемое Антониу Коштой, приняло бразды правления через два месяца после выборов 30 января, на которых PS победила абсолютным большинством.
Новый исполнительный орган, который будет приведен к присяге президентом Республики Марселу Ребелу де Соуза, состоит из 17 министров и 38 государственных секретарей, а министр аппарата президента Мариана Виейра да Силва является «вторым номером» в правительстве.
По словам президента Республики, прошлогодний политический кризис с влиянием государственного бюджета на 2022 год, который привел к роспуску парламента и созыву досрочных выборов в законодательные органы, «нашел отклик у португальского народа».
Согласно официальным итогам, опубликованным 26 марта в Diário da República, PS победила в парламенте 30 января, набрав 2 302 601 голос, что составляет 41,38% от общего числа, и избрала 120 из 230 депутатов.
На втором месте оказалась PSD с 77 депутатами. Chega получила третью по величине скамью с 12 депутатами, за ней следует Iniciativa Liberal с восемью, PCP с шестью, BE с пятью, PAN с одним и Livre также с одним депутатом.