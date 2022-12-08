Португалия: 300 часов Comic Con Portugal

Восьмой выпуск Comic Con Portugal будет проходить до воскресенья в Parque das Nações, на территории, которая включает в себя Altice Arena и окружающие пространства.

На площади 115 000 квадратных метров разместится восемь аудиторий и различные помещения, предназначенные для развлечений, кино, телевидения, косплея, видеоигр и литературы.

Директор Comic Con Portugal Паулу Кардозу сказал, что нынешнее место проведения - «лучшее в обоих мирах», поскольку оно включает в себя открытые и закрытые помещения.

В этом году среди более чем 370 гостей есть такие имена, как актер Шон Магуайр из сериала «Однажды в сказке», актриса Дафни Кин и актер Амир Уилсон, сыгравший главную роль в сериале «Мундос Паралелос», или Закари Леви из сериала «Однажды в сказке» и фильма «Шазам!», а также авторы Пако Рока, Уэс Крейг, Антониу Хорхе Гонсалвеш, Жоао Тордо и Паула Хокинс.

На этих мероприятиях приглашенные артисты участвуют в публичных презентациях своих работ, обычно также доступны для автограф-сессий, фотосессий со зрителями и рекламных интервью.

Пауло Кардозу подчеркнул, что Comic Con - это «невероятный опыт», но признал, что «Португалия - сложная страна из-за низких доходов от билетов по сравнению со странами с большей аудиторией».

Полное расписание Comic Con доступно на сайте.