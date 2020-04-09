Португалия: 32 тысячи компаний воспользовались новым режимом lay-off

По данным Министерства труда (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), около 32 тысяч компаний в Португалии воспользовались так называемым «режимом временного увольнения» (regime de lay-off).

Напомним, данная мера появилась недавно и направлена на поддержку фирм, созданных не менее года назад, приостановивших деятельность либо терпящих убытки от 40% и более прибыли за последние 2 месяца. Работники таких компаний имеют право на выплаты от службы Segurança Social. При этом, выплаты не должны быть меньше 635 евро, но не должны превышать 1905 евро (трех размеров минимальной зарплаты).

Из 32 тысяч компаний, 7 398 находятся в Лиссабоне, 6 604 в Порту, 3 361 в Браге, 2 192 в Авейру и 1 825 в Фару. Всего государственная помощь будет оказана 552 тысячам работников.

Сообщается, что больше всего из-за эпидемии пострадали фирмы, занимающиеся размещением туристов, рестораны и кафе, обрабатывающие производства и автомастерские. В основном, это предприятия малого бизнеса с десятью или менее работниками (около 74%), а также небольшие компании со штатом менее, чем пятьдесят работников (около 20%).