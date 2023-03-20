Португалия: 336 миллионов евро от круизного туризма в Лиссабоне

Об этом сообщается в исследовании «Оценка экономического воздействия круизной индустрии в Лиссабоне», подготовленном Новой школой бизнеса и экономики для Администрация порта Лиссабона (APL).

Аналитики также пришли к выводу, что в среднем круизный турист тратит в Лиссабоне 82 евро, и что на каждый евро, потраченный пассажирами, приходится от 1,65 до 3,78 евро в общем объеме производства экономики, т.е. проживания и питания.

В отчетном году этот сектор произвел 840 миллионов евро для экономики, 133 миллиона евро в виде налогов и 8 863 рабочих мест.

Оценка также показывает, что вклад круизного сектора в розничную торговлю составил порядка 48 млн евро, за ними следуют услуги в сфере недвижимости - примерно 40 млн евро, жилье - 37 млн, рестораны - 29,3 млн, транспорт - 24,2 млн и валовая прибыль от продажи - 17,6 млн.

Еще один важный вывод исследования заключается в том, что пик круизного туризма приходится на весну и зиму, в отличие от традиционного туризма.

По словам Карлуша Коррейи, президента администрации APL, эти данные подтверждают «соответствующий экономический вклад круизного сектора в национальную и региональную экономическую ткань».

По его словам, велико положительное влияние на розничную торговлю, недвижимость, размещение, рестораны, транспорт и многое другое.

Принимая во внимание эти ценности, Карлуш Коррейя подчеркивает, что «важность, которую круизная деятельность представляет для своих направлений, неоспорима, поэтому APL будет продолжать работать вместе с городом, чтобы гарантировать, что положительное влияние этой деятельности будет больше», способствуя экологической и социальной устойчивости Лиссабона».