Португалия: 37 пляжей с низким качеством воды

Национальная информационная система по водным ресурсам (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos) провела независимое исследование португальских пляжей по запросу природоохранной ассоциации Zero. Результаты показали, что качество воды на 37 пляжах, большая часть из которых находятся в регионе Алгарве, не соответствует нормам. При этом, некоторые из них нерекоммендованы для купания.Об этом сообщает издание Ijornal.



Воду тестировали по микробиологическим параметрам, в некоторых образцах были обнаружены красные водоросли, которые считаются токсичными.



В настоящий момент представители организации требуют от государственного агенства по охране окружающей среды, а также от инспекции сельского хозяйства и моря (Agência Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território) объяснений, а также хотят услышать какие действия предпринимаются чиновниками в связи результатами исследования.