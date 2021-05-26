Португалия: 3,8 млн долларов на велосипедные дорожки

Предстоит построить девять велосипедных дорожек протяженностью около 46 километров, что соответствует общему объему инвестиций в размере около 12 миллионов евро.

Об этом сообщает канцелярия министра окружающей среды и климатических действий Жоау Матуша Фернандеша.

Лиссабонская муниципальная компания по мобильности и парковке (EMEL) будет отвечать за строительство 5572 метров велосипедных дорожек, которые к концу 2022 года свяжут Лиссабон с Одивелашем, Амадорой, Мушкавиде, Сакавенем и Алжешем.

Самая длинная велосипедная дорожка (9992 метра) соединит Рештелу с Алжешем, за ней следует Бенфика - Амадора (5350 метров), Лумиар - Одивелаш (2130 метров), Оливаиш - Мушкавиде (1392 метра) и Парк Наций - Сакавен (1026 метров).

Программа Португалии Cyclable 2030 (PC2030) предусматривает до 2030 года строительство около тысячи километров велосипедных дорожек и финансирование в размере 300 млн евро, что, по оценкам, позволит сократить выбросы углекислого газа до 50 тысяч тонн.