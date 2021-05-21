Португалия: 392 пляжа отмечены знаком «Золотое качество»

Пятница, 21 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: 392 пляжа отмечены знаком «Золотое качество»

Это на шесть пляжей больше, чем в 2020 году.

Из отмеченных наградами пляжей 329 являются прибрежными, 52 - внутренними и 11 - переходными

При этом регион Алгарве имеет наибольшее количество наград, а в регионе Центр многие пляжи лишились своих прошлогодних званий.

Регион Тежу и Запад снова стал районом с наибольшим количеством награжденных пляжей (100), за ним следуют Алгарве (93) и Северный регион (72).

Что касается островов, то на Азорах число «золотых» пляжей уменьшилось на два (до 42), а на Мадейре - на семь (до 30).

Согласно критериям Quercus, в 2021 году для получения классификации «Пляж золотого качества» необходимо иметь отличное качество воды за последние пять сезонов купания (с 2016 по 2020 год), а также отсутствие случаев запрета купания за последний год.

Кроме того, все анализы, проведенные в течение купального сезона 2020 года, должны иметь лучшие результаты, чем значения, определенные для 95-го процентиля в приложении к Директиве по воде для купания.

Quercus подчеркнул, что купальщики должны соблюдать правила, определенные Генеральным управлением здравоохранения, при посещении мест для купания.

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