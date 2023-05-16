Португалия: 393 пляжа получили знак «золотое качество»

Экологическая ассоциация Quercus классифицировала 393 португальских пляжа как имеющие «золотое качество», что на 47 меньше, чем в прошлогоднем купальном сезоне.

При этом в северном регионе зарегистрировано самое большое сокращение числа награжденных пляжей.

В заявлении Quercus сообщается, что из 393 награжденных пляжей 327 являются прибрежными, 56 внутренними и 10 переходными, причем во всех регионах страны отмечается уменьшение количества выдающихся пляжей.

«Существует резкое снижение распределения наград в прибрежных водах для купания», минус 32 пляжа, а «во внутренних водах для купания зафиксировано уменьшение на 16 пляжей», - сообщает Quercus.

Северный регион отмечен самым большим падением, а регион Тежу и Запад имеет наибольшее количество отмеченных наградами пляжей (98).

В прибрежных районах 45 пляжей на Азорских островах, 32 на Мадейре, 74 на Тежу и на Западе, 47 на Севере, 84 в Алгарве, 24 в Центре и 21 в Алентежу были классифицированы как «Золотое качество».

Во внутренних районах были награждены 24 в Тежу и Западе, 14 на Севере, 14 в Центре и 4 в Алентежу.

В 2022 году Quercus наградил флагом «Золотое качество» 440 португальских мест для купания, что является самым высоким показателем за всю историю.