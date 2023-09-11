Португалия: 4 место в ЕС по числу людей, неспособных отапливать дома

Понедельник, 11 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: 4 место в ЕС по числу людей, неспособных отапливать дома

Кроме Португалии, аналогичные трудности испытывают Болгария, Кипр и Греция.

По данным Евростата , в 2022 году Португалия заняла четвертое место в ЕС (17,5%) по количеству людей, которые не смогли должным образом отопить свои дома.

При этом средний показатель по Европейскому Союзу остался на уровне 9,3%.

Согласно опубликованным данным, количество людей, испытывающих трудности с оплатой отопления дома, выросло в ЕС на 2,4 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.

Среди государств-членов в Болгарии (22,5%) зафиксирован самый высокий процент людей, испытывающих трудности с отоплением дома.

За ней следуют Кипр (19,2%), Греция (18,7%), Португалия и Литва (по 17,5%), Испания (17,1%) и Румыния (15,2%).

На противоположном полюсе, с самыми благополучными показателями, находятся Финляндия (1,4%), Люксембург (2,1%), Словения (2,6%), Австрия (2,7%), Чехия (2,9%), Швеция (3,3%) и Эстония (3,4%).

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