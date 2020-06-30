Португалия: 40 тысяч человек обновили cartão de cidadão c помощью смс

Более 40 тысяч граждан Португалии начиная с 6 июня обновили идентификационную карту гражданина (cartão de cidadão) при помощи смс-сообщения. В Минюсте подчеркнули, что новая услуга пользуется популярностью, поскольку «не требует посещения государственной службы реестров и делает данный процесс дешевле».

Напомним, теперь все кто получил смс или электронное письмо от Института реестров и нотариусов об обновлении карты гражданина, могут продлить его просто отправив смс. Обновление биометрических данных и адреса теперь не требуется, гражданин получает такую же карту, но с новым сроком действия. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, держателю карты должны быть больше 25 лет.

После подтверждения по смс желания обновить документ удаленно, держатель карты получает второе смс с информацией об отправке письма с PIN- кодом на ваш адрес. Письмо содержит информацию о том, как провести оплату за карту через банкомат и адрес получения нового документа.