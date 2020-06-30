Португалия: 40 тысяч человек обновили cartão de cidadão c помощью смс

Вторник, 30 Июнь 2020 Португалия

Португалия: 40 тысяч человек обновили cartão de cidadão c помощью смс

Новая услуга больше не требует посещения государственных служб.

Более 40 тысяч граждан Португалии начиная с 6 июня обновили идентификационную карту гражданина (cartão de cidadão) при помощи смс-сообщения. В Минюсте подчеркнули, что новая услуга пользуется популярностью, поскольку «не требует посещения государственной службы реестров и делает данный процесс дешевле».

Напомним, теперь все кто получил смс или электронное письмо от Института реестров и нотариусов об обновлении карты гражданина, могут продлить его просто отправив смс. Обновление биометрических данных и адреса теперь не требуется, гражданин получает такую же карту, но с новым сроком действия. Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, держателю карты должны быть больше 25 лет.

После подтверждения по смс желания обновить документ удаленно, держатель карты получает второе смс с информацией об отправке письма с PIN- кодом на ваш адрес. Письмо содержит информацию о том, как провести оплату за карту через банкомат  и адрес получения нового документа.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)