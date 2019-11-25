Португалия: 40 тысяч стариков живут в одиночестве или изоляции

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: 40 тысяч стариков живут в одиночестве или изоляции

Больше всего одиноких пожилых людей в Гварде и Виле-Реал.

В национальной республиканской гвардии (GNR) накануне сообщили о результатах переписи одиноких пожилых и престарелых людей, проживающих в стране. Согласно полученным данным в разных регионах страны 41868 стариков живут в одиночестве или в изоляции от общества.

В заявлении GNR говорится, что о 215 наиболее уязвимых из них было доложено в социальные службы. По данным ведомства, большинство из них находятся в зоне риска из-за «физического или психологического состояния». Часто одинокие старики становятся жертвами грабежей, мошенничеств и краж.

Согласно переписи, большая часть из них проживает в отдаленных от столицы регионах на севере и юге страны. Больше всего одиноких пожилых людей, по даннымGNR, в округе Вила-Реал (4736), Гварде (4183), Фару (3272) Визеу (3201) и Порталегре (3147).

Одним из самых благополучных в этом плане городом оказался Лиссабон. В нем насчитали лишь 626 одиноких пожилых людей.

Перепись проводится ежегодно с 2011 года. Власти составляют базу данных, чтобы с помощью нее они оказывать более эффективную поддержку нуждающимся.

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