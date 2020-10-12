Португалия: 400 тысяч семей перестали платить кредиты

Неплательщики были вынуждены заключить внесудебные соглашения с банками, в основном из-за кризиса, вызванного пандемией.

Всего за первое полугодие текущего года банки открыли 397 тысяч новых процессов в отношении должников, не оплативших 302 тысячи кредитных договоров на общую сумму 2,2 миллиарда евро.

Для многих оказались неприемлемыми предложенные схемы кредитного дефолта, которые позволили бы приостановить выплаты банкам до конца сентября 2021 года.

Указанные данные содержатся в отчете о поведенческом надзоре за первую половину 2020 года, опубликованном Banco de Portugal.

«В сфере потребительского кредитования организации зарегистрировали 359 731 новое дело PERSI - внесудебную процедуру урегулирования ситуаций с неплатежами, что на 13% больше, чем во второй половине 2019 года», - говорится в сообщении.

«В сфере жилищного и ипотечного кредитования учреждения инициировали 37 357 процессов PERSI, что на 11,2% больше, чем во второй половине 2019 года», - добавляет Banco de Portugal.

В период с 27 марта по конец августа в банки поступило 788 000 заявлений о соблюдении кредитного дефолта. Из утвержденных 43% относятся к жилищным кредитам.