Португалия: 41 000 водителей проверены GNR

В заявлении GNR уточнили, что инспекционная операция RoadPol, проведенная с 6 по 12 марта по всему материку, охватила 41 217 водителей и зафиксировала 754 административных правонарушения.

Неправильное использование или отсутствие ремней безопасности соответствовало 680 из этих нарушений.

Отсутствие или ненадлежащее использование ремней безопасности или детских удерживающих систем составило 74 правонарушения за период проверки военнослужащими территориальных командований и UNТ.

В начале инспекционной операции GNR пояснила, что цель инициативы - повысить безопасность дорожного движения и соблюдение правил дорожного движения.

В 2022 году было подтверждено 20 292 нарушения, связанных с отсутствием или неправильным использованием ремней безопасности и детских удерживающих систем.