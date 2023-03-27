Португалия: 44 товара с нулевым НДС
По решению правительства, нулевая налоговая ставка будет действовать в течение 6 месяцев.
Названы 44 продовольственных товара, за которые не нужно платить налог в течение шести месяцев.
Список товаров, освобожденных от НДС, составлен на основе рекомендаций Главного управления здравоохранения из продуктов, наиболее потребляемых семьями в Португалии, по данным ассоциации дистрибьюторских компаний.
Корзина с нулевым НДС включает семь категорий продуктов: зерновые и производные; овощи; фрукты; бобовые; молочные продукты; мясо, рыба и яйца; жиры и масла.
Соглашение правительства с производственным и распределительным секторами включает поддержку производства на сумму 140 миллионов евро и механизм информирования потребителей. Программа будет стоить 640 млн евро.
Корзина с 44 продуктами, которые будут освобождены от НДС с апреля по октябрь 2023 года.
Зерновые и производные
Хлеб
Картофель
Макаронные изделия
Рис
Овощи
Лук
Томаты
Цветная капуста
Салат
Брокколи
Морковь
Цукини
Лук-порей
Тыква
Зелень репы
Португальская капуста
Шпинат
Репа
Фрукты
Яблоки
Бананы
Апельсины
Груши
Дыни
Бобовые
Красная фасоль
спаржевая фасоль
Нут
Горох
Молочные продукты
Коровье молоко
йогурты
Сыр
Мясо, рыба и яйца
Свинина
Курица
Индейка
Говядина
Треска
Сардина
Хек
Ставрида
Консервированный тунец
Дорада
Скумбрия
Куриные яйца
Жиры и масла
Оливковое масло
Растительные масла
Сливочное масло.