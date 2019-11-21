Португалия: 481 эмигрант планирует вернуться по программе Regressar

На участие в программе Regressar, которая помогает португальским трудовым иммигрантам вернуться на родину подали заявки 481 португалец. Большинство из них проживает в Великобритании, Франции и Швейцарии. Некоторые из них планируют вернуться на родину из Анголы и Бразилии. Вместе с ними в Португалию планируют приехать 544 члена семьи. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на Министерство труда.



По данным министерства, большинство эмигрантов уехали на чужбину несколько лет назад. Большинство из них в возрасте от 25 до 44 лет и почти половина имеет высшее образование.



Напомним, в рамках данной программы, трудовые мигранты, которые эмигрировали из Португалии и хотят вернуться, могут обратиться за финансовой помощью, сумма которой составляет до 6536 евро. В 2019 году из бюджета на эти цели было выделено 10 млн евро.



Программа Regressar направлена на то, чтобы помочь португальским эмигрантам вернуться в Португалию, а правительству - удовлетворить потребности в рабочей силе на национальном рынке труда.