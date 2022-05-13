Португалия: 5 пляжей названы The Guardian лучшими в Европе
Два из них находятся недалеко от Лиссабона.
The Guardian в очередной раз опубликовала список лучших европейских пляжей, и пять из 40 выбранных пляжей находятся на португальской территории.
В очередной раз уважаемое издание The Guardian снова выбрало 40 лучших европейских пляжей, выбор сделали его журналисты-путешественники.
Напоминаем, что в 2019 году это издание уже выбрало Praia dos Galapinhos в Аррабиде в Сетубале.
Большой новостью этого года является то, что издание выбрало пять новых португальских пляжей для включения в этот топ:
- Прайя-да-Касела-Велья (Алгарве);
- Прайя-да-Физика (Санта-Крус);
- Прайя-душ-Канейруш (Алгарве);
- Замбужейра-ду-Мар (Алентежу);
- Прайя Бикаш (Сезимбра).