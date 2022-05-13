Португалия: 5 пляжей названы The Guardian лучшими в Европе

Пятница, 13 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: 5 пляжей названы The Guardian лучшими в Европе

Два из них находятся недалеко от Лиссабона.

The Guardian в очередной раз опубликовала список лучших европейских пляжей, и пять из 40 выбранных пляжей находятся на португальской территории.

В очередной раз уважаемое издание The Guardian снова выбрало 40 лучших европейских пляжей, выбор сделали его журналисты-путешественники.

Напоминаем, что в 2019 году это издание уже выбрало Praia dos Galapinhos в Аррабиде в Сетубале.

Большой новостью этого года является то, что издание выбрало пять новых португальских пляжей для включения в этот топ:

- Прайя-да-Касела-Велья (Алгарве);
- Прайя-да-Физика (Санта-Крус);
- Прайя-душ-Канейруш (Алгарве);
- Замбужейра-ду-Мар (Алентежу);
- Прайя Бикаш (Сезимбра).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)