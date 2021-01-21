Португалия: 5 самых продаваемых подержанных автомобилей 2020 года
Выбирая подержанный автомобиль, португальцы отдают предпочтение машинам компактного и среднего размера.
В год, когда собственные автомобили использовались и ценились больше, чем общественный транспорт, потребительский выбор был в основном сосредоточен на небольших транспортных средствах.
«2020 год стал годом не только огромного роста популярности подержанных автомобилей, но и ускорения покупок через Интернет в результате распространения вируса Covid-19», - говорит Луиш Лопеш, генеральный директор CarNext.com.
«В соответствии с этой тенденцией мы поняли, что компактные и средние автомобили пользуются огромной популярностью среди водители из-за их универсальности, а также безопасности и комфорта, которые они предлагают семьям, ищущим альтернативу совместной мобильности», - подчеркивает Луиш Лопеш.
В пятерку самых продаваемых подержанных автомобилей в 2020 году в Португалии вошли:
1. Volkswagen Golf;
2. Renault Mégane;
3. Seat Ibiza;
4. Renault Clio;
5. Volkswagen Passat.