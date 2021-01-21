Португалия: 5 самых продаваемых подержанных автомобилей 2020 года

В год, когда собственные автомобили использовались и ценились больше, чем общественный транспорт, потребительский выбор был в основном сосредоточен на небольших транспортных средствах.

«2020 год стал годом не только огромного роста популярности подержанных автомобилей, но и ускорения покупок через Интернет в результате распространения вируса Covid-19», - говорит Луиш Лопеш, генеральный директор CarNext.com.

«В соответствии с этой тенденцией мы поняли, что компактные и средние автомобили пользуются огромной популярностью среди водители из-за их универсальности, а также безопасности и комфорта, которые они предлагают семьям, ищущим альтернативу совместной мобильности», - подчеркивает Луиш Лопеш.

В пятерку самых продаваемых подержанных автомобилей в 2020 году в Португалии вошли:

1. Volkswagen Golf;

2. Renault Mégane;

3. Seat Ibiza;

4. Renault Clio;

5. Volkswagen Passat.