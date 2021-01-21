Португалия: 5 самых продаваемых подержанных автомобилей 2020 года

Четверг, 21 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: 5 самых продаваемых подержанных автомобилей 2020 года

Выбирая подержанный автомобиль, португальцы отдают предпочтение машинам компактного и среднего размера.

В год, когда собственные автомобили использовались и ценились больше, чем общественный транспорт, потребительский выбор был в основном сосредоточен на небольших транспортных средствах.

«2020 год стал годом не только огромного роста популярности подержанных автомобилей, но и ускорения покупок через Интернет в результате распространения вируса Covid-19», - говорит Луиш Лопеш, генеральный директор CarNext.com.

«В соответствии с этой тенденцией мы поняли, что компактные и средние автомобили пользуются огромной популярностью среди водители из-за их универсальности, а также безопасности и комфорта, которые они предлагают семьям, ищущим альтернативу совместной мобильности», - подчеркивает Луиш Лопеш.

В пятерку самых продаваемых подержанных автомобилей в 2020 году в Португалии вошли:
1. Volkswagen Golf;
2. Renault Mégane;
3. Seat Ibiza;
4. Renault Clio;
5. Volkswagen Passat.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)