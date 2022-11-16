Португалия: 50 000 семей в регионе Лиссабона живут в недостойных условиях

Более 50 000 семей в столичном районе Лиссабона (AML) живут в непристойных жилищных условиях, говорится в исследовании факультета архитектуры Лиссабонского университета.

Из этих 50 000 домохозяйств (что составляет 4% всех семей) более половины живут в небезопасных и нездоровых условиях, а около 20% - в опасных условиях.

В «Диагностике недостойных жилищных условий в агломерации Лиссабона», представленной на факультете архитектуры Лиссабонского университета, также указывается, что примерно пятая часть семей в AML уже платит за аренду более 400 евро (без других расходов) или обеспечение (исключая страховку, плату за кондоминиум и т. д. ), что вдвое превышает средний показатель по стране.

Это означает, что многие из этих семей уже тратят более 40% своего дохода на жилье, что, по мнению авторов исследования, «ставит под угрозу будущее развитие». Кроме того, предупреждают они, ситуация будет ухудшаться, если ничего не предпринимать в условиях сложившейся ситуации.

По оценке исследования, почти две трети семей (62%) не имеют доступа к жилью в нынешних рыночных условиях, то есть не найдут адекватного жилья, не потратив более 40% своего дохода. И, отмечают исследователи, недостающая треть рискует потерять доступ к имеющемуся жилью.

Исследование, описываемое как «беспрецедентное» и «первое исследование неадекватных жилищных условий, проведенное в масштабе мегаполиса», было подготовлено для AML командой факультета архитектуры Лиссабонского университета под руководством Аны Пинью, Луиша Карвалью и Дэвида Вейла.

Столкнувшись с таким сценарием, авторы исследования выбирают «два ключевых слова: срочность и необходимость». «Необходимость и безотлагательность общественного реагирования на ситуации с неблагополучием жилья очевидна», - констатируют они.