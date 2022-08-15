Португалия: 500 тысяч евро фермерам, пострадавшим от пожаров

Министр сельского хозяйства Мария ду Сеу Антунеш объявила, что 500 000 евро будут выделены фермерам, пострадавшим от пожаров, в соответствии с новым распоряжением правительства.

«Этот приказ был подписан 12 августа, он выделяет 500 тысяч евро фермерам, пострадавшим от пожаров, для помощи им с кормами для животных. Мы также раздаем сахар пострадавшим пчеловодам в сотрудничестве с региональными управлениями сельского хозяйства», - подчеркнула министр.

С другой стороны, Мария ду Сеу Антунеш также сообщила, что по просьбе конфедераций [фермеров] срок был продлен для выделения около 27 млн евро в сектора производства свинины, молока, птицы и яиц.

Мария ду Сеу Антунеш также сказала, что позже из государственного бюджета будет выделено около 57 миллионов евро поддержка различных сельскохозяйственных секторов, «будь то садоводство, мелкие овцы, козы или крупный рогатый скот или к однолетним, постоянным, богарным или орошаемым культурам».