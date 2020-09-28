Португалия: 51 тысяча новых студентов поступила в университеты

По данным Главного управления высшего образования, это на 15% больше, чем в прошлом году, и на 21% больше, чем в 2015 году.

Не получившие места 12 тысяч абитуриентов будут бороться за оставшиеся 6 тысяч вакансий во втором этапе.

Из 51 тысячи первокурсников чуть более 30 тысяч поступили в гуманитарные вузы (30 671 человек), а в политехнические вузы подали документы около 20 тысяч новых студентов (20 293 человека).

В регионах Лиссабона и Порту по-прежнему концентрируется почти половина абитуриентов: в этом году в столицах учится 23 916 первокурсников, что примерно на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

В то же время, все больше и больше студентов выбирают учебные заведения, расположенные в регионах с низким демографическим давлением: в этом году их будет 12 314 (на 20% больше, чем в прошлом году).