Португалия: 51 тысяча новых студентов поступила в университеты

Понедельник, 28 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: 51 тысяча новых студентов поступила в университеты

Таков результат первого этапа Национального конкурса на получение доступа к высшему образованию.

По данным Главного управления высшего образования, это на 15% больше, чем в прошлом году, и на 21% больше, чем в 2015 году.

Не получившие места 12 тысяч абитуриентов будут бороться за оставшиеся 6 тысяч вакансий во втором этапе.

Из 51 тысячи первокурсников чуть более 30 тысяч поступили в гуманитарные вузы (30 671 человек), а в политехнические вузы подали документы около 20 тысяч новых студентов (20 293 человека).

В регионах Лиссабона и Порту по-прежнему концентрируется почти половина абитуриентов: в этом году в столицах учится 23 916 первокурсников, что примерно на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

В то же время, все больше и больше студентов выбирают учебные заведения, расположенные в регионах с низким демографическим давлением: в этом году их будет 12 314 (на 20% больше, чем в прошлом году).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)