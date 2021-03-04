Португалия: 52 место в списке стран с большей экономической свободой

Согласно годовому отчету Heritage Foundation, рост объясняется улучшением состояния бюджета.

В Индексе экономической свободы на 2021 год анализируются 178 экономик. Португалия набрала 67,5 балла, что на 0,5 балла больше, чем в прошлом году, что ставит страну на 52-е место в мире и 29-е место по сравнению с остальными 45 европейскими экономиками.

67,5 балла превышают средний мировой показатель (61,6), но это меньше, чем в среднем по региону Европы (70,1), что делает Португалию «умеренно свободной» экономикой согласно шкале Индекса экономической свободы.

«Португальская экономика была классифицирована как умеренно свободная с момента запуска Индекса в 1995 году», - говорится в отчете. Двумя самыми большими препятствиями на пути к большей экономической свободе остаются «история высоких государственных расходов» и постоянная необходимость реформирования рынка труда, что сокращает нестандартные формы занятости.

Среди 178 проанализированных экономик Сингапур занимает первое место с 89,7 балла, за ним следуют Новая Зеландия (83,9), Австралия (82,4), Швейцария (81,9) и Ирландия (81,4).