Португалия: 53 инцидента с дронами в аэропортах

Среда, 30 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: 53 инцидента с дронами в аэропортах

В 2018 году в Португалии зарегистрировано 53 инцидента с опасным использованием дронов в воздушном пространстве аэропортов.

По информации Национального управления гражданской авиации (Autoridade Nacional de Aviação Civil), речь идет о беспилотниках, которые запускают над взлетно-посадочной полосой или расположенных возле аэропорта территориях. При этом 10 случаев классифицированы как «неправомерные», то есть создающие угрозу воздушному движению. По указанным инцидентам информация направлена в правоохранительные органы.

Беспилотные аппараты, запускаемые в пространстве аэропортов, опасны тем, что могут врезаться в двигатель лайнера и привести к чрезвычайному происшествию.

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