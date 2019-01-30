Португалия: 53 инцидента с дронами в аэропортах
В 2018 году в Португалии зарегистрировано 53 инцидента с опасным использованием дронов в воздушном пространстве аэропортов.
По информации Национального управления гражданской авиации (Autoridade Nacional de Aviação Civil), речь идет о беспилотниках, которые запускают над взлетно-посадочной полосой или расположенных возле аэропорта территориях. При этом 10 случаев классифицированы как «неправомерные», то есть создающие угрозу воздушному движению. По указанным инцидентам информация направлена в правоохранительные органы.
Беспилотные аппараты, запускаемые в пространстве аэропортов, опасны тем, что могут врезаться в двигатель лайнера и привести к чрезвычайному происшествию.