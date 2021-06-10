Португалия: 53 пляжа с нулевым уровнем загрязнения

Это составляет 8% от общего числа из 643 мест для купания, которые действуют в стране в настоящее время.

По данным ассоциации, пляж с нулевым загрязнением - это пляж, на котором не было обнаружено микробиологического загрязнения в анализах, проведенных на водах для купания за последние три сезона.

Согласно Zero, все пляжи, отмеченные в прошлом году как пляжи с нулевым загрязнением (их было 68), по правилам классифицируются как пляжи с «отличным» качеством воды. Однако если у них был зафиксирован хотя бы один анализ, в котором было обнаружено присутствие микроорганизмов, даже если они были очень далекими от предельного значения, пляж терял право на включение в финальный список.

Муниципалитеты с наибольшим количеством пляжей с нулевым загрязнением: Алкобаса (район Лейрии), Порту-Санту (Мадейра) и Тавира (район Фару) с четырьмя пляжами, а также Фару, Пенише (район Лейрии), Сезимбра (район Сетубал) и Вила-ду-Бишпу (округ Фару) - по три.

На континенте 43 пляжа с нулевым загрязнением в 24 муниципалитетах, шесть на Азорских островах в пяти регионах и ​​четыре на Мадейре в одном муниципалитете.

Торриш-Ведраш (Лиссабон) и Ангра-ду-Эроижму (Азорские острова) в этом году исключили из списка значительное количество пляжей - девять и пять соответственно.

По словам Зеро, «чрезвычайно сложно достичь целого ряда рекордов в течение трех лет во внутренних районах для купания, которые гораздо более подвержены микробиологическому загрязнению».