Португалия: 55 тысяч иностранцев заинтересованы в работе

Данные были предоставлены министром труда, солидарности и социального обеспечения Аной Мендеш Годинью во время слушаний в Комитете по бюджету и финансам.

По словам Аны Мендеш Годинью, к настоящему времени около 55 000 рабочих зарегистрировались на веб-сайте Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), выразив заинтересованность в поиске работы в Португалии.

В октябре, также на слушаниях в комитете по бюджету и финансам, министр труда указала, что количество иностранных рабочих, зарегистрированных в социальном обеспечении, достигло 530 тысяч, что составляет 12% от общего числа трудоустроенных в стране.

По словам чиновника, в этом году число работников, включенных в систему социального обеспечения, достигло рекордного уровня и составило около 4,9 миллиона человек.

Ана Мендеш Годинью подчеркнула «значительное увеличение с 2015 года» в отношении иностранных рабочих, которые декларируют вознаграждение в систему социального обеспечения, указав, что в 2015 году «110 тысяч иностранцев вносили вклад в систему социального обеспечения», а в 2022 году это число составляет 530 тысяч.