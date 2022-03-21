Португалия - 56-я самая счастливая страна в мире

Португалия вновь поднялась в мировом рейтинге счастья ООН, заняв теперь 56-ю позицию.

После стремительного взлета в 2019 году и более мягкого роста в 2020 и 2021 годах страна в этом году поднялась на две позиции в мировом рейтинге счастья, занимая сейчас 56-е место.

На карту поставлен рейтинг мирового счастья 2022 года, подготовленный Организацией Объединенных Наций для измерения степени счастья граждан 146 стран на основе шести различных критериев.

Учитывается ВВП на душу населения, ожидание здоровой жизни, поддержка социальных прав, индивидуальная свобода, щедрость и восприятие коррупции.

Согласно этому рейтингу, Португалия сейчас занимает 56-е место, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году Португалия выросла на 11 позиций, до 66-го места, а затем поднялась в 2020 году на 59-е место.

Республика опережает такие страны, как Греция, Китай, Россия, Украина и Турция.

Пятый год подряд Финляндия была «коронована» как самая счастливая страна в мире, ее показатели значительно выше, чем у других стран. По-прежнему на подиуме Дания и Исландия. Также в топ-10 вошли Швейцария, Голландия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

За последние 10 лет наибольший рост в этом рейтинге произошел в Сербии, Болгарии и Румынии, а наибольший спад - в Ливане, Венесуэле и Афганистане.