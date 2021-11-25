Португалия: 6 млн евро на обучение в туристическом сегменте

Программа Training + Proxima «будет работать в тесном сотрудничестве с муниципалитетами, так что она будет иметь и цифровой, и территориальный компонент», - пояснил президент Turismo de Portugal.

По словам президента организации Луиша Араужу, Turismo de Portugal выделит шесть млн евро в течение шести лет для децентрализованного обучения.

Turismo de Portugal имеет «12 школ, разбросанных по всей территории», но за эти годы учреждение «почувствовало большую потребность в обучении, не только начальном, но и непрерывном, и, в основном, обучении для руководителей по всей стране.

Луиш Араужу считает, что программа может помочь решить проблему рабочей силы в секторе, но предупредил, что это лишь один компонент из нескольких.

«Есть демографическая часть: у нас нет людей», - подчеркнул он, также обратив внимание на привлекательность туризма, который следует продвигать с помощью «зарплат, льгот и карьерных планов».

Ожидается, что программа начнется в начале 2022 года.