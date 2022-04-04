Португалия - 6 страна в мире по числу женщин-предпринимателей

Однако все еще есть области, в которых предстоит еще многое сделать, чтобы догнать глобальные средние показатели стран с развитой экономикой.

В числе недоработок Португалии аналитики выделяют доступ к финансовым продуктам, конкурентоспособность и деловую среду.

По этим показателям страна занимает 22 место в мировом рейтинге, уступая Польше (21), Испании (15), Бельгии (14), Ирландии (12) и Франции (11) и опережая такие страны, как Чехия. (39 место) или Италия (43 место), говорится в результатах пятого издания Índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras (MIWE).

«Существует ряд показателей, которые вселяют в нас уверенность в том, что эволюция в ближайшие годы будет положительной с точки зрения гендерного равенства в компаниях и на работе», - говорит Мария Антония Салданья, региональный менеджер Mastercard.

Что касается доли женщин-руководителей компаний, Португалия занимает лидирующие позиции с 37,4%, опережая такие страны, как Ирландия (35,7%), Франция (34,6%) или Германия (29,7%).

Кроме того, по таким показателям, как доля женщин на специализированных и технических должностях, Португалия (52,5%) показывает паритет, даже превосходя процентные показатели, зарегистрированные в Дании (50,3%), Германии (52%), Ирландии (51,4%) или Испании (49,7%).

«Есть еще много областей, в которых нам необходимо работать, чтобы создавать больше возможностей для женщин и вносить решающий вклад в сокращение гендерного неравенства», - подчеркивает Мария Антония Салданья.

«Естественно, это включает в себя мобилизацию ресурсов для таких ключевых областей, как малые и средние предприятия, доступ к финансовым услугам, для политики, облегчающей доступ женщин к кредитам и инвестициям, а также к ресурсам для развития навыков, знаний и инноваций», - уточняет региональный менеджер Mastercard.

Индекс женщин-предпринимателей Mastercard анализирует гендерное равенство в мире бизнеса и работы, а также то, как развивается женское предпринимательство в 65 странах, включая Португалию.