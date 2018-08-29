Португалия: 60 человек арестованы на фестивале Brunch Electronik

Фестиваль Brunch Electronik стартовал в Тапада-да-Ажуда в Лиссабоне 29 июля и проводился каждое воскресенье, последний день мероприятия запланирован на 23 сентября.

В течение четырех дней фестиваля, то PSP арестовала 60 людей и изъяла 1600 доз наркотиков: 600 доз гашиша, 480 доз экстази, 400 доз MDMA, 80 доз кокаина, 23 доз героина и 22 дозы конопли.

Из 60 задержанных один был арестован за хранение незаконного оружия, другой за нанесение ущерба общественной собственности, а остальные были арестованы за незаконный оборот наркотиков.