Португалия: 60 процентов браков заканчиваются разводом

Вторник, 18 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: 60 процентов браков заканчиваются разводом

По данным Pordata, в Португалии один из самых высоких показателей разводов в Евросоюзе.

Согласно представленным данным, в 2021 году на каждые 100 браков в Португалии приходилось около 60 разводов.

Эти цифры уступает только Люксембургу, где 72% браков заканчиваются разводом, за ним следуют Финляндия (62,1%) и Швеция (60,8%).

Испания следует сразу за Португалией с 58,8 разводами на каждые 100 браков.

Европейские страны, где регистрируется наименьшее количество разводов, - это Мальта (14,1%), Румыния (23,7%) и Венгрия (25,1%).

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