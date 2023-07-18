Португалия: 60 процентов браков заканчиваются разводом

Согласно представленным данным, в 2021 году на каждые 100 браков в Португалии приходилось около 60 разводов.

Эти цифры уступает только Люксембургу, где 72% браков заканчиваются разводом, за ним следуют Финляндия (62,1%) и Швеция (60,8%).

Испания следует сразу за Португалией с 58,8 разводами на каждые 100 браков.

Европейские страны, где регистрируется наименьшее количество разводов, - это Мальта (14,1%), Румыния (23,7%) и Венгрия (25,1%).