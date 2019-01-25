Португалия: 60 процентов медсестер бастуют

Пятница, 25 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: 60 процентов медсестер бастуют

В четверг акция переместилась на север Португалии, в пятницу бастуют работники здравоохранения на юге страны.

По данным профсоюзов, около 60 процентов санитарок и медсестер вышли на забастовку, которая состоялась в минувшую среду в центральной части Португалии.

Президент Союза португальских медсестер (SEP) Жозе Карлуш Мартинш, выступая в центральной больнице Коимбры (CHUC), пояснил, что четырехдневная акция стала результатом того, что минздрав не учитывает стаж работы медсестер и санитарок, не нанимает работников в достаточном количестве и демонстрирует неуважение к их работе.

Также Мартинш подчеркнул, что более чем 2000 медсестер находятся в возрасте от 63 до 65 лет, с рабочим стажем около 40 лет. Многие страдают от грыж и хронических болезней, однако по закону не могут раньше выйти на пенсию.

Профсоюз добивается пересмотра пенсионного возраста для медсестер, мотивируя это тем, что уход за больными «не то же самое, что и работа в офисе».

Представители профсоюзов планируют новые переговоры с чиновниками министерства здравоохранения в следующий понедельник.

Напомним, четырехдневная забастовка, которая началась во вторник, продлится до пятницы. В четверг акция переместилась на север Португалии, в пятницу бастуют работники здравоохранения на юге страны.

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