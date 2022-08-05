Португалия: 60 районам на севере и в центре угрожают пожары
По данным IPMA, Браганса, Вила-Реал, Визеу, Коимбра, Гуарда и Каштелу-Бранку находятся в максимальной опасности.
Очень высокому риску возникновения пожара подвергаются семь муниципалитетов округа Фару.
Возгорания также грозят возникнуть в любом из 60 муниципалитетов округов Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал, Брага, Порту, Авейру, Визеу, Коимбра, Лейрия, Сантарен, Порталегри и Фару.
Пожарный риск, определенный IPMA, имеет пять уровней, от минимального до максимального.
Расчеты производятся на основе температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.
IPMA прогнозирует ясное или облачное небо в эту пятницу, хотя на западном побережье будет облачно, особенно до середины утра. Ветер будет дуть от слабого до умеренного, преимущественно с западного направления.