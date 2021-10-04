Португалия: 61 процент энергии - из возобновляемых источников

Понедельник, 04 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: 61 процент энергии - из возобновляемых источников

31% потребления приходится на загрязняющие источники, остальная энергия экспортируется.

По данным REN, в первые девять месяцев года преобладали гидроэнергетика (28%), энергия ветра (24%), биомасса (7%) и фотоэлектрическая энергия (3,7%).

В конце 3 квартала года потребление увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,8% или 2,4% с поправкой на температуру и рабочие дни . По сравнению с 2019 годом падение составило 1,7%.

До сентября потребление природного газа снизится на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

На рынке природного газа в сентябре продолжилась тенденция к снижению, зафиксированная в последние месяцы, с сокращением в годовом исчислении на 12% в результате падения на 17% рынка производства электроэнергии и 7% в традиционном сегменте, что покрывает оставшееся потребление.

Падение в традиционном сегменте произошло из-за сокращения потребления крупными промышленными потребителями.

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