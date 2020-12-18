Португалия: 6,3 млн евро на цифровое обучение

Об этом сообщила министр труда Ана Мендеш Годинью, подчеркнув, что на кону инвестиции правительства в размере 6,3 млн евро.

Программа Emprego + Digital была разработана Confederação Empresarial de Portugal (CIP) в партнерстве с Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP) и Португальской цифровой структурой миссии (EMPD).

Будет проведено 1500 обучающих мероприятий, «разработанных в соответствии с потребностями компаний». Обучение разбито на модули в 25 или 50 часов.

Как сообщает Jornal de Negócios, компании, которые захотят присоединиться к этой программе, не будут нести никаких затрат, кроме времени, потраченного на обучение.