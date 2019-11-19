Португалия: 63% португальцев планируют покупки в «черную пятницу»

Согласно данным Google Portugal, 63% португальцев планируют приобрести различные товары в «черную пятницу» 29 ноября. По данным того же ресурса, в «черную пятницу», которая прошла в июле этого года покупки планировали также более половины португальцев.

Также, согласно данным компании, в ноябре 2018 года в день распродаж зафиксировано наибольшее количество поисковых запросов Google в Португалии, большинство из которых выполнялись на мобильных устройствах.



Тем временем, общество защиты прав потребителей Deco сообщают, что только 43% покупателей в Португалии знают свои права и лишь немногие обращаются с жалобой. Среди причин, которые удерживают потребителей от жалоб – долгое время ожидания решения проблемы и незнание собственных прав. Например, многие покупатели в Португалии не знают, что по закону у них есть 14 дней, чтобы вернуть приобретенный в магазине или на сайте товар без какой-либо причины.