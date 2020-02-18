Португалия: 67% молодежи считают насилие "нормой" в отношениях

Именно к такому выводу пришла ассоциации UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta ) после проведенного исследования.

Несмотря на то, что в 2019 году количество жертв насилия в отношениях уменьшилось, UMAR считает, что насилие все еще остается проблемой "номер один" в Португалии.

Дело в том, что, согласно исследованию, представленному ассоциацией, 67% молодых людей все еще считают нормальным возникновение хотя бы одной из форм насилия в отношениях. И 58% признаются, что уже были жертвой.

24% опрошенных признались, что были жертвами сексуального насилия, 34% жертвами преследования, 26% психологического насилия и 16% респондентов

указали, что они были жертвами физического насилия.

"Данные довольно тревожные, учитываю возраст опрошенных", говорит президент ассоциации Мария Жузе Магаляйш. В исследовании участвовали 4598 респондентов, от 11 до 21 года, 56% из которых были девушки и 44% парни.