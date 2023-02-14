Португалия: 68% зданий в Лиссабоне были построены до появления закона о сейсмической защите

После землетрясения силой 7,8 балла, которое произошло на территории Турции и Сирии 6 февраля, в Португалии начались обсуждения о том, насколько страна готова к подобным бедствиям.

По данным Público, почти 68% зданий в Лиссабоне были построены до появления действующего законодательства о сейсмической защите, то есть до начала 1990-х годов. Это касается в том числе таких важных объектов, как больницы и пожарные депо.

На сегодняшний день процесс лицензирования построек в Португалии не требует независимой технической проверки на устойчивость к сейсмическим воздействиям.

По данным Португальской ассоциации страховщиков, повтор землетрясения 1755 года в Лиссабоне, которое имело силу 8,75 балла по шкале Рихтера, будет иметь экономический эффект, эквивалентный потере 20% ВВП. Также ассоциация сообщает, что только 15% домов в стране застрахованы от сейсмического риска.

В это время Мэр Лиссабона Карлуш Муэдаш заявил, что город готов к землетрясениям, подобным тому, что произошло в Турции. По его словам, это касается как проектирования и строительства домов, так и систем предупреждения о цунами.

Ассоциация гражданской защиты (APROSOC) раскритиковала заявление мэра, охарактеризовав его как «создающее ложное чувство безопасности».

Некоторые эксперты утверждают, что одной из основных проблем является недостаток информации о состоянии старых зданий. В связи с этим специалисты акцентируют внимание на важности сбора данных и цифровизации строительства. Также предлагается обязательное внедрение технологии BIM (информационное моделирование зданий), которая позволит запускать симуляцию чрезвычайных ситуаций и моделировать план эвакуации в случае сильного землетрясения.