Португалия: 70% ложных вызовов «скорой» на Азорских островах

Пятница, 14 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: 70% ложных вызовов «скорой» на Азорских островах

Пока перебоев в работе службы не наблюдается.

Министр здравоохранения Азорских островов накануне обратилась к жителям с просьбой не совершать ложных звонков в «скорую». Чиновница привел статистику, судя по которой 70% звонков в «неотложку» в прошлом году были по незначительным или вымышленным поводам.

«Во-первых просим вас не совершать ложных вызовов в службу 112, так как это приводит к пустой трате ресурсов. Во-вторых, напоминаем о необходимости предоставлять операторам полную информацию и выполнять действия, о которых вас просят медработники. Это может спасти вашу жизнь», - подчеркнула глава министерства Тереза Лусиано.

Несмотря на это в министерстве рассказали, что число операторов экстренной службы за последний год возросло и пока перебоев в ее работе не наблюдается. В случаях погодной опасности экстренные службы работают в усиленном режиме.

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