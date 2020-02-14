Португалия: 70% ложных вызовов «скорой» на Азорских островах

Министр здравоохранения Азорских островов накануне обратилась к жителям с просьбой не совершать ложных звонков в «скорую». Чиновница привел статистику, судя по которой 70% звонков в «неотложку» в прошлом году были по незначительным или вымышленным поводам.



«Во-первых просим вас не совершать ложных вызовов в службу 112, так как это приводит к пустой трате ресурсов. Во-вторых, напоминаем о необходимости предоставлять операторам полную информацию и выполнять действия, о которых вас просят медработники. Это может спасти вашу жизнь», - подчеркнула глава министерства Тереза Лусиано.



Несмотря на это в министерстве рассказали, что число операторов экстренной службы за последний год возросло и пока перебоев в ее работе не наблюдается. В случаях погодной опасности экстренные службы работают в усиленном режиме.