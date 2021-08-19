Португалия: 70 процентов населения прошли полную вакцинацию

Четверг, 19 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: 70 процентов населения прошли полную вакцинацию

Знаковый рубеж был достигнут в среду, 18 августа.

Хорошая новость, которая является результатом усилий всех португальцев, заключается в том, что 18 августа удалось достичь цели - обеспечить полную вакцинацию 70% португальского населения.

Таким образом, планка была достигнута раньше, чем предполагалось изначально.

В связи с прогрессом в вакцинации, особенно среди молодежи, порог был достигнут. «Мы вакцинируем около 100 000 человек в день», - сказала министр здравоохранения Марта Темиду, считая достижение поставленной цели важным результатом.

С другой стороны, министр здравоохранения отметила, что «правительство определило путь» для отмены ограничений, который зависит в том числе от прогресса вакцинации.

Марта Темиду пояснила, что отмена ограничений - не автоматический процесс, он зависит от многих эпидемиологических показателей.

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